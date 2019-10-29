29.10.2019, 10:36
Начат уголовный процесс в связи с надписью "оккупанты" на Памятнике освободителям Риги(5)
Государственная полиции Латвии начала уголовный процесс по факту произошедшего в субботу акта вандализма в отношении монумента освободителям Риги.
Мать выжившей при резне в Питере девушки рассказала о задержанном
Журналист Владимир Соловьев внесен в Книгу рекордов Гиннесса
Очнулась и увидела его: как главред надругался над журналисткой
Что делать с зазором между плитой и столом, чтобы не было грязи