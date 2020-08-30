На Украине предупредили об экологической катастрофе хуже Чернобыля

”Сейчас, когда Донбасс по существу разрушен, все его мощности, инфраструктура уничтожены, — назревает экологическая катастрофа. Времени на размышление нет. Многие шахты затоплены и брошены на произвол судьбы. Более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены”, — пояснил он.

По мнению Фокина, в ближайшее время необходимо организовать работу по предотвращению возможной катастрофы. Если этого не сделать, отметил он, вода заполнит все местные реки и озера, войдет в Азовское и Черное моря. ”Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем чернобыльская авария”, — заключил Фокин.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС случилась авария, в результате которой был полностью разрушен четвертый энергоблок. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

Витольд Фокин возглавлял правительство независимой Украины с сентября 1991 года по октябрь 1992 года. До этого с октября 1990 года он занимал должность председателя Совета министров УССР. В начале августа текущего года включился в переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках ТКГ.