На Украине объявили в розыск главного фигуранта дела о крушении MH17

В базе разыскиваемых людей МВД Украины появилась фамилия Олега Иванникова. В качестве обоснования называются две статьи уголовного кодекса страны: ”Создание террористической организации, руководство или участие в ней” и ”Ведение агрессивной войны” против Украины, сообщает ”112. Украина”.

Имя Олега Иванникова упоминалось в расследовании издания Bellingcat. Его журналисты заявили, что именно этот человек обсуждал доставку ЗРК ”Бук” в Донецкую область летом 2014 года. Bellingcat указывал, что Иванников, известный под позывным Орион, некоторое время был министром обороны Южной Осетии, а затем являлся куратором частной военной компании в Донбассе.

Другим фигурантом Bellingcat называла российского генерал-полковника, главного инспектора Центрального военного округа Николая Ткачева. В Генеральной прокуратуре, комментируя эту информацию, заявили, что никаких доказательств причастности российских граждан к падению Boeing в Донбассе нет.

Самолет Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 года на востоке Украины. Погибли 298 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов.