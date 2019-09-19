На трассе из России в Латвию обрушился мост. Тяжело пострадал водитель машины

"В ходе обрушения части конструкции автомобильного моста через реку Неведрянка, расположенном на региональной дороге "Толкачево - Себеж - Заситино" в Себежском районе, есть пострадавший. Сейчас он находится в Великолукской больнице, специалисты которой оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации, у моста просела часть опоры, образовалась яма, в которую угодил автомобиль с пострадавшим.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сообщила ТАСС, что пострадавший мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. "У него перелом позвоночника, оскольчатый перелом обеих ног, травма челюсти, он в сознании, но находится в реанимационном отделении.

По данным администрации Псковской области, мост через реку Неведрянка был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии, в 2015 году по итогам диагностики состояния переправы власти ввели ограничение грузоподъемности конструкции, капитальный ремонт которой планировалось провести в 2021 году.

Сотрудники Следственного комитета РФ по Псковской области начали доследственную проверку после получения травм водителем легкового автомобиля.

"В Псковской области проводится доследственная проверка по факту получения травм водителем легкового автомобиля в результате обрушения пролета моста. Проверка проводится на предмет нарушения требований в области транспортной безопасности", - говорится в сообщении.