На АЭС в Финляндии произошла авария

"Внештатная ситуация связана с тем, что системы радиационного мониторинга обнаружили повышенный уровень радиации внутри станции", — сообщил на пресс-конференции генеральный директор Центра ядерной и радиационной безопасности STUK Петтери Тийппана (Petteri Tiippana).

В то же время, по его словам, "жители прилегающей территории находятся в безопасности, ситуация для них не представляет угрозы".

Он сообщил, что на станции немедленно были предприняты высшие меры защиты. Произведена автоматическая экстренная остановка реактора, показавшего нештатную ситуацию.

"В настоящее время объект находится в стабильном и безопасном состоянии. Всплески уровня радиации в течение дня больше не наблюдались, однако до сих пор неизвестно, почему повысился уровень радиации на объекте", — сказал Тийппан.

Как рассказал генеральный директор владельца АЭС, компании Teollisuuden Voima (TVO) Ярмо Танхуа (Jarmo Tanhua), ЧП произошло внутри здания реактора, где уровень радиации обычно высок, поэтому рабочие туда никогда не заходят. "Поэтому происшествие не представляло для них опасности", — считает Танхуа.

Он не исключил, что "речь может идти о фильтрационной системе очистки воды реактора. Возможно, что часть радиоактивной воды попала в реактор и потому сработала тревога. Но это еще выясняется".

Танхуа пока не смог назвать, насколько повысился уровень радиации внутри станции.

По его словам, "Это уникальный случай в истории АЭС, ранее ничего подобного здесь не происходило", отметил руководитель предприятия.

Российские ученые-атомщики считают, что инцидент на АЭС в Финляндии не несет угрозы России и европейским странам.

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