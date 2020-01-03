Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа

Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа). Об этом сообщает BFM TV и RTL cо ссылкой на данные полиции.
Сам нападавший был застрелен сотрудниками правоохранительных органов, на нем не было пояса со взрывчаткой или какого-либо другого опасного предмета. Телеканал BFM отмечает, что полицейские произвели по меньшей мере три выстрела в нападавшего. По данным BFMTV, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
По сообщениям RTL, на место происшествия выехал заместитель министра внутренних дел Лоран Нуньез.
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