Мошенники неплохо зарабатывают на страхе перед коронавирусом

Правоохранительные органы Великобритании сообщают о том, что мошенники смогли быстро адаптироваться к вспышке коронавируса, придумав новые схемы обмана людей. Теперь злоумышленники рассылают фальшивые электронные письма под видом «Центров по контролю за заболеваниями».
Сообщается, что мошенники уже смогли обокрасть население Великобритании на 800 000 фунтов стерлингов, пишет beincrypto.ru со ссылкой на "Гардиан".
Подавляющее большинство мошеннических преступлений основываются не только на покупке защитных масок, но и на фишинге с помощью электронных сообщений под видом исследовательских организаций.
Национальное бюро разведки мошенничества (NFIB) сообщило, что с 10 февраля они получили 21 заявление о мошенничестве, связанном с коронавирусом, причем в большинстве случаев фигурировала покупка масок. Одна из жертв мошенников заплатила около $20 тысяч за маски, которые так и не были получены.
Бюро нацразведки сообщает, что мошенники под видом центров по контролю за заболеваниями, связанных с Центрами по контролю и профилактике заболеваний США и Всемирной организацией здравоохранения, предлагают предоставить потенциальным жертвам список людей, инфицированных коронавирусом в близлежащих районах.
Чтобы получить доступ к этой информации, жертве необходимо перейти по ссылке, которая перенаправляет на вредоносный веб-сайт, или провести платеж в криптовалюте на биткоин-адрес.
Правоохранительные органы Великобритании ожидают возрастание случаев мошенничества, связанного с коронавирусом, поскольку китайский вирус с большой долей вероятности продолжит и дальше распространяться по всему миру.
Согласно данным на пятницу, в Великобритании зарегистрировано 116 случаев заражения коронавирусом.
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