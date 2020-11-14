Министры иностранных дел европейских стран требуют от белорусских властей прекратить насилие

БелаПАН собрал некоторые высказывания.

Екатерина Захариева (Болгария): "Шокирована трагической смертью Романа Бондаренко. Мои глубочайшие соболезнования его семье и друзьям. Мы поддерживаем требования белорусского народа о свободе и демократии и призываем к немедленному прекращению насилия против мирных протестующих".

Йеппе Кофод (Дания): "Мои глубочайшие соболезнования родным и друзьям Романа Бондаренко. Ужасная жестокость и репрессии белорусских властей должны прекратиться. Дания готова ввести дополнительные санкции ЕС".

Иван Корчок (Словакия): "Смерть гражданина Беларуси Романа Бондаренко — еще одно свидетельство жестокости режима Лукашенко в отношении собственного народа, стремящегося к свободе и демократическим переменам. Репрессии должны быть немедленно прекращены. Мои глубочайшие соболезнования его семье и друзьям".

Пекка Хаависто (Финляндия): "В последние недели вырос уровень насилия со стороны властей в Беларуси. Основные права человека постоянно нарушаются, это недопустимо. Молодой человек погиб из-за безжалостного насилия. Мои соболезнования его семье и друзьям".

Томаш Петржичек (Чехия): "Роман Бондаренко стал еще одной жертвой жестоких репрессий белорусского режима. Мои искренние соболезнования его семье и друзьям. Насилие должно прекратиться, а виновные в этом предстать перед судом".

Анн Линде (Швеция): "В ужасе и печали от жестокой смерти Романа Бондаренко в Минске. Мои искренние соболезнования его семье и друзьям. Это продолжающееся насилие и репрессии против народа Беларуси совершенно неприемлемы".

В похожем ключе последние события в Беларуси прокомментировали США, Германия, Австрия, Литва, Латвия, руководство Евросоюза, ООН, "Международная амнистия" и др. ЕС заявил о готовности расширить санкции в отношении ответственных за насилие и репрессии в стране.

Вечером 11 ноября на символической "площади Перемен" — во дворе жилого дома на улице Червякова в Минске, где на местной трансформаторной будке постоянно появляется изображение "диджеев Перемен", — произошел конфликт. По сообщению очевидцев, туда приехали неизвестные и стали срезать белые и красные ленты, которыми украшен двор. Местные жители, в том числе Бондаренко, пытались этому противостоять, завязалась потасовка. Бондаренко был задержан и доставлен в УВД Центрального района.