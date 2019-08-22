Министр культуры Латвии: я не против русского языка, но против его самодостаточности

”Мы действительно должны больше заботиться о культуре национальных меньшинств, этнической культуре в прямом смысле — если это русские или белорусские традиции, а не традиции советского человека. Многолетние этнические традиции — то, о чем следует больше заботиться. Я не вижу ничего хорошего, если неэтнические латыши, забудут про свои корни.

С одной стороны, я понимаю людей, которые говорят, что нам надо обращаться к русским, украинцам, белорусам на том языке, который им понятен. Чтобы привлечь их к содержанию, которое может предложить Латвия. Я это понимаю, это логичное желание. С другой стороны, возникает дилемма: если мы говорим с этими людьми на русском языке, я задаюсь вопросом: ”Не способствуем ли мы тем самым самодостаточности русского языка?”

Это тяжёлый вопрос. Если есть передачи, в которых рассказывают о русских традициях или Пушкине на оригинальном языке, то всё в порядке! Но я против, когда живущий здесь человек, не зная латышского языка, может чувствовать себя абсолютно комфортно.

Про радио я не хотел бы говорить. Что касается телевидения, то я считаю лучшим решением, возможно, не сейчас — субтитры. Это способ изучения языка. Я, когда смотрю фильмы на оригинальном языке с субтитрами, познаю этот язык. На мой взгляд, это правильный способ донести информацию до тех, чей родной язык не латышский, кто не понимает какие-то латышские слова", — сказал латвийский министр.