Мигранты, найденные погибшими в грузовике в Англии, прибыли из Китая

Все 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике в Англии, были гражданами Китая, сообщают BBC News и ITV News.
Официально полиция графства Эссекс, на территории которого был найден грузовик, пока не сообщила, что погибшие опознаны, передает Медуза.
Тела 39 человек, в том числе одного подростка, были обнаружены в грузовике-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе, в ночь на 23 октября.
Водитель грузовика - 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон — задержан в рамках расследования дела о массовом убийстве. При включенной системе охлаждения температура в кузове грузовика, где находились мигранты, могла держаться на уровне -25 градусов Цельсия.
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