Мигрант из Украины: если ты не знаешь языка, ты или турист, или оккупант

Поймав себя на стереотипном представлении об украинце, не стала настаивать. Но выяснила: Петро только подрабатывает в такси, а на самом деле он — молодой скульптор из Харькова. Выучился по специальности в Вильнюсской академии художеств, и решил остаться жить в Литве. Но одно дело быть в Литве студентом на государственной стипендии, а совсем другое — полноценным мигрантом. Герой проекта Delfi "Новая жизнь. Направление — Литва" признается, что миграция — это как прыжок с парашютом: первый раз прыгнуть не так страшно, как второй.

В Литву Петро попал через гетмана Константина Острожского. В 2015 году, когда отмечалось 500 лет битвы под Оршей, он решил посвятить этому памятному событию памятник, и по приглашению литовской стороны приехал в Вильнюс собирать материалы. А затем узнал, что правительство Литвы приглашает 40 студентов из Украины учиться на любых магистерских программах. И тут, в отсутствие необходимого сертификата об изучении английского языка, как раз пригодилось владение русским.

Я приехал буквально за три дня до окончания конкурса. Пришел в Министерство образования с документами, но без сертификата. Но они сказали: ”Мы же видим, что вы умеете говорить по-русски”. Пришел с этими документами в университет, а там: "Вступительная кампания уже закончилась". Я объяснил ректору ситуацию. Он обещал провести комиссию, если я принесу две рекомендации художников. И мы все успели!

- Вы сейчас себя каким художником считаете: украинским, литовским или, шире, европейским?

- Я себя считаю украинским. Все-таки художника определяет место рождения.

-У Вас было желание остаться в Литве?

- Не было желания остаться ради того, чтобы остаться. Было желание совершенствоваться.

- Что в этом плане Вам дала Литва?

- В Литве как в бывшей языческой, а ныне католической стране, большая традиция скульптуры. Народная деревянная скульптура хорошо представлена в Национальном музее. Даже в тоталитарные времена литовская скульптура отличалась своей пластикой. И мне хотелось это почерпнуть. Но когда я поступил в институт, я понял, что методика-то преподавания совсем другая. Как говорится, ”или лыжи не едут, или я не еду”. Пришел к выводу, что ”не еду” все-таки я. И начал вникать в местный образовательный контекст.