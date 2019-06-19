МИД РФ ответил на обвинения в крушении МН17

"Заявления, озвученные Совместной следственной группой (ССГ) в ходе пресс-конференции 19 июня о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Боинга МН17, не могут вызвать ничего, кроме сожаления.

В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности.

Как и в случае с предыдущими пресс-конференциями ССГ, в этот раз так же не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений.

Очевидно, что ССГ продолжает ограничиваться не вполне вразумительными доводами, сформулированными в том числе при поддержке сомнительных источников информации. При этом данные, предоставляемые следствию российской стороной, по-прежнему упорно игнорируются.