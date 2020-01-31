Метеорологи предупреждают: грядущая пятилетка может стать самой жаркой за всю историю!

Так, эксперты полагают, что средние температуры за эти пять лет будут на 1,15 — 1,46 градуса по Цельсию выше, нежели у температур в доиндустриальный период человечества, пишет Интерфакс. В то же время, напоминает Sky News, предыдущие пять лет также считаются самыми жаркими с момента начала наблюдений — в среднем на 1,09 градусов по Цельсию выше прежних показателей.

При этом, отмечает телеканал, ученые предупреждают, что рост мировых температур необходимо сдержать в пределах 1,5 градусов по Цельсию — нормы, предписанной Парижским соглашением по климату от 2015 года.

"Если исключить вероятность масштабной вулканической активности, эти предсказания показывают, что мы стремительно приближаемся к точке, когда мы увидим временные переходы глобальных температур за отметку в 1,5 градусов по Цельсию ", — цитирует телеканал слова ответственного за долгосрочные прогнозы в Британской метеорологической службе Адама Шейфа.

Также в службе отметили, что ввиду продолжающегося потепления на Земле "окно возможностей сужается" для реагирования на эту ситуацию. Отмечается, что потепление, в первую очередь, будет затрагивать северные районы Европы, Азии и Северной Америки, а также Северную Атлантику.

Парижское соглашение по климату вступило в силу 4 ноября 2016 года после выполнения условия о его ратификации 55 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на долю которых приходится более 55% объема глобальной эмиссии парниковых газов. Россия ратифицировала соглашение в 2019 году.