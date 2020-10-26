Местные выборы на Украине: поражение партии Зеленского и триумф мэров

По данным опросов на выходе с избирательных участков, действующие мэры крупнейших городов Украины с большим отрывом от конкурентов лидируют на местных выборах, которые прошли в воскресенье, 25 октября. Об этом свидетельствуют результаты экзит-полов, опубликованные в ночь на понедельник "Студией Савика Шустера" и телеканалом "Украина 24", а также социологической группой "Рейтинг".

В частности, в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове нынешние мэры опережают своих ближайших конкурентов на десятки процентных пунктов. По состоянию на 22 часа воскресенья Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила о явке избирателей в 37%, что почти на десять процентных пунктов меньше, чем на местных выборах 2015 года.

"Слуга народа" проигрывает выборы мэров в крупнейших городах

Местные выборы прошли в 24 регионах Украины — исключением стали прифронтовые и неподконтрольные украинским властям районы Донецкой и Луганской областей. По итогам выборов будут сформированы новые составы областных, районных и городских советов. Украинцы также выбирали мэров городов, глав поселковых и областных советов.

Кандидаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" на мэрских выборах в крупных городах заняли вторые, третьи и более низкие места и могут рассчитывать в лучшем случае на выход во второй тур.

Президент "Центра инновационного консалтинга" Дмитрий Корнейчук считает это проявлением протеста украинцев, которые решили дать бой на местных выборах центральной власти. "Опыт избрания Владимира Зеленского и "Слуги народа" в 2019 году научил людей, что под видом нового им подсовывают что-то некомпетентное и ситуация становится еще хуже", — пояснил Корнейчук.

Своеобразным признанием проигрыша партии власти стало заявление, появившееся на официальном сайте президента Зеленского. В нем, среди прочего, содержится предупреждение местным лидерам об их ответственности перед центром. "Увеличение финансового потенциала и возможностей для представителей местной власти не означает, что любому будет разрешено государством преобразование своего города, района или общины в персональную вотчину. Закон один для всех. Ответственность перед государством и обществом — это аксиома для местных органов власти", — отмечается в заявлении.