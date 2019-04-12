Меркель выразила поддержку демократическим процессам на Украине

На совместной пресс-конференции лидеров двух стран Меркель подчеркнула, что Берлин продолжит поддержку демократических процессов в Украине. Она выразила надежду, что предстоящий второй тур президентских выборов в стране пройдет открыто и честно, пишет DW.

Германия продолжит оказывать помощь Украине, указала канцлер: "Вне зависимости от результатов выборов я хочу сказать, что мы будем работать на позитивное развитие Украины".

Меркель подчеркнула необходимость продолжать встречи в нормандском формате по прекращению военного конфликта на востоке Украины и после выборов президента. По ее словам, этот формат оправдывает себя.

Петр Порошенко назвал Германию надежным партнером и выразил благодарность немецкой стороне за поддержку.

Второй тур президентских выборов в Украине пройдет в воскресенье, 21 апреля. В первом туре, Петр Порошенко получил почти вдвое меньше голосов, чем его главный соперник комик и шоумен Владимир Зеленский — 15,95 процента против 30,24 процента.