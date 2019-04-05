Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Пуце указал на то, что Ушаков был обязан предоставить Министерству охраны среды и регионального развития копию аудиторского заключения Ernst&Young Baltic по итогам проверки в Rīgas satiksmе, а Ушаков этого не сделал. "Как председатель думы Нил Ушаков обязан самостоятельно оценить ответственность бывших членов правления, а не отстраняться от выполнения этих обязанностей, поручив осуществлять их нынешнему правлению Rīgas satiksme", — говорится в распоряжении министра.

В документе, в частности, в отношении конкретных нарушений неоднократно указано, что будучи представителем держателя долей капитала Rīgas satiksme Ушаков не действовал "как добросовестный и заботливый хозяин". Отдельные решения в связи с закупкой автобусов Solaris для Rīgas satiksme приняты в спешке, не дожидаясь результатов официальных заключений.

Ушаков также обвиняется в том, что он не внес изменения в устав Rīgas satiksme, "чтобы как добропорядочный и заботливый хозяин оценивать заключение сделок, превышающих определенную сумму и иметь возможность повлиять на деятельность общества капитала".

Одно из нарушений Ушакова, на которые указано в распоряжении Пуце, упоминалось и в заключении Госконтроля по итогам ревизии в транспортной инфраструктуре города Риги. Речь идет о том, что Rīgas satiksme не обеспечивает прозрачный бухгалтерский учет по расходованию средств, полученных в виде доходов от платных парковок в Риге, поэтому невозможно отследить, на какие цели было использовано около 9,11 млн евро.

Другие нарушения



Министр в распоряжении об отстранении Ушакова указал, что заседания Рижской думы и её комитетов не соответствовали требованиям нормативных актов. В том числе упоминается случай, когда на неопределенный срок был объявлен перерыв на внеочередном заседании Рижской думы, на котором планировалось рассмотреть вопрос о порядке предоставления льгот по налогу на недвижимость в столице.

Еще Ушаков обвиняется в том, что в марте 2019 года на один из запросов министра охраны среды и регионального развития ответ предоставил не сам мэр, а Комитет по делам сообщения и транспорта. При этом после ознакомления с объяснениями мэра об этой ситуации Пуце констатировал, что "председатель думы сознательно и целенаправленно допустил невыполнение обязанности, включенной в статью 94.1 Закона "О самоуправлениях" и нарушил требования нормативного регулирования, не предоставив ответ лично".

В частности, Пуце отметил, что, хотя это не является самостоятельным основанием для издания распоряжения об отстранении, однако без внимания не остается также тот факт, что Ушаков, предоставив министру объяснительную, решил отправить ее по почте, хотя закон о госуправлении устанавливает, что учреждения предоставляют необходимую информацию в электронной форме.

Аргументируя, почему за допущенные нарушения необходимо отстранить Ушакова от исполнения обязанностей председателя Рижской думы, Пуце в своем распоряжении отметил: "однозначно, что министру охраны среды и регионального развития при проведении иерархического надзора над самоуправлением и председателем думы при констатации угрозы демократии и правомерности необходимо надлежащим образом реагировать и устранить угрозу".

"Отстранение председателя думы Нила Ушакова необходимо, чтобы, наказав Нила Ушакова, обеспечить соблюдение интересов и прав общества, и добиться осознания обществом того, что государство защищает интересы и права жителей, способствует росту политической и правовой культуры, устойчивости правопорядка, а также реагирует на допущенные существенные нарушения нормативных актов. В то же время отстранение является необходимым для обеспечения дальнейшей правовой деятельности Рижской думы в принятии решений и недопущения дальнейших нарушений нормативных актов и невыполнения требований компетентных органов, что может усиливать правовой нигилизм", — говорится в распоряжении министра.

В подготовленный министром документ включено несколько ссылок на различные судебные решения, в том числе решения Конституционного суда, на публикации в журнале Jurista Vārds, на ревизионное заключение Госконтроля о транспортной инфраструктуре Рижского самоуправления, на словари терминов и несколько других источников.

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