Мэр Сеула покончил с собой после обвинений в домогательствах. Он защищал права женщин и поддерживал движение #MeToo

Тело Пак Вон Суна нашли около полуночи — примерно через семь часов после того, как дочь мэра Сеула заявила о его исчезновении. Она сказала, что отец ушел утром, «оставив что-то похожее на завещание», а его телефон выключен. В поисках мэра участвовали более 700 полицейских и девять поисковых собак, также были задействованы шесть дронов.

Ночью возле больницы, куда доставили тело Пак Вон Суна, собрались сотни сторонников мэра. Они кричали «Вставай, Пак Вон Сун», «Мы любим тебя», «Прости нас». Соболезнования в связи со смертью политика выразила правящая Демократическая партия Кореи, членом которой он был, и некоторые оппозиционные партии. Церемония прощания с Пак Вон Суном продлится пять дней.

За день до смерти мэра Сеула обвинили в домогательствах. Он не упомянул об этом в прощальной записке



Как сообщил корейский телеканал SBS, 8 июля бывший секретарь Пак Вон Суна заявила в полицию о домогательствах. Она утверждала, что мэр не раз позволял себе «неподобающие жесты» на работе — в том числе просил обнять его, когда они находились в спальне, примыкающей к его офису. Также он присылал ей селфи в нижнем белье и «непристойные комментарии». В доказательство женщина приложила переписку в телеграме. Она добавила, что является не единственной жертвой домогательств мэра.

Полиция подтвердила, что на Пак Вон Суна было подано заявление о преступлении, но отказалась раскрывать подробности.

Знал ли мэр о жалобе в полицию, неизвестно, но в день смерти он взял больничный и отменил все встречи. После его смерти власти Сеула с согласия его семьи обнародовали прощальную записку, которую он оставил дома. «Я прошу у всех прощения. Я благодарен всем людям, с которыми делил свою жизнь. Мне жаль, что я причинил боль своей семье. Пожалуйста, кремируйте меня и развейте пепел над могилами моих родителей. Прощайте», — говорилось в записке. Обвинения в домогательствах там не упоминались.

Вероятно, полиция закроет дело против Пак Вон Суна, как обычно происходит в случае смерти подозреваемого или обвиняемого. Но некоторые оппозиционные политики уже призвали довести расследование до конца. В интернете появилась петиция с требованием отменить пятидневную церемонию прощания с Пак Вон Суном и расследовать обвинения против него; она набрала 120 тысяч подписей за первые несколько часов.