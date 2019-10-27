Массовый расстрел в ночном клубе США унес жизни двух человек. Десятки пострадавших

По информации телеканала, жертвами стали два человека, еще более 10 получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы.

Как сообщил на своей странице в Twitter журналист местного отделения телестанции WFAA Джейсон Уайтли, на балу присутствовали сотни людей. По его словам, мероприятие проходило в одном из ночных клубов. С администрацией вуза оно согласовано не было.

Уайтли добавил, что преступник все еще находится на свободе.