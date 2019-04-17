Макрон обещает восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет

Собор Парижской Богоматери, пострадавший при сильнейшем пожаре, может быть реконструирован в течение пяти лет. "Мы восстановим Нотр-Дам еще более прекрасным", — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе обращения к нации во вторник, 16 апреля.

Ранее в этот же день целый ряд организаций, компаний и меценатов по всему миру пообещали выделить средства на реставрацию одной из главных достопримечательностей французской столицы. Так, Франсуа Анри Пино, исполнительный директор компании Kering, владеющей брендами Gucci и Yves Saint Laurent, пообещал перечислить на эти цели не менее 100 млн евро. А семья французского бизнесмена Бернара Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) намерена выделить 200 млн на восстановление собора. Еще в общей сложности 200 млн евро пообещали семья Беттанкур-Майерс и косметический гигант L'Oreal.

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к нации и пообещал восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет. Он заявил, что собор после реконструкции будет еще красивее. На этом видео Нотр-Дам, каким мы его запомним до пожара и каким, возможно, уже не увидим #MyNotreDame