"Люди умирают не только от коронавируса, а от любых болезней". Почему благополучная Испания оказалась в аду

Теперь о том, почему я думаю, что в Латвии не будет так плохо. Во-первых, надо отдать должное правительству - оно учло ошибки итальянцев и испанцев. В кои-то веки! И вовремя ввело основные правила дистанцирования и самоизоляции. Во-вторых, это слаборазвитый принимающий туризм. В-третьих, нам повезло, что пора отпусков (школьные каникулы), пришлись на карантинные меры Италии и Испании. Многие, в их числе и мои друзья, отменили отпуска или из перенесли. Но основное, это жизненные устои, те отличия, которые есть между нами и средиземноморским обществом. В Латвии очень низкая плотность населения. В той же Каталонии, где я живу, людей в 5 раз больше. При этом Каталония в 2 раза меньше Латвии. В Испании и Италии принято жить всей семьей (с родителями, бабушками и дедушками), а у нас молодежь в 21-22 года уже живет отдельно.
Именно это и вызвало такой уровень смертности - молодёжь не поняла опасности, отказалась оставаться дома, и позаражала пожилых людей. В Латвии это менее вероятно. Плюс отношение.
Когда в Италии уже был тотальный карантин, испанцы по всей стране праздновали карнавал при десятках тысяч итальянских туристов. Классическая Испанская disfruta la vida. Теперь за это расплачиваются тысячами умерших.
Кроме самого факта пандемии, ситуация усугубляется одним из самых масштабных экономических кризисов в современной истории. И это кризис уже страшнее кризиса 2008 года. Если в прошлый раз развитые экономики от него почти не пострадали, то сейчас крах начался именно с них. Средний и мелкий бизнес какое-то время ещё продержатся на государственных дотациях, но они уже теряют миллиарды. И это происходит повсеместно. Южная Америка закрыла весь импорт из ЕС. Это уже коллапс мировой экономики. Как пример, треть семей, которые отдавали детей в частные школы Испании, собираются забрать их оттуда, так как больше не могут оплачивать обучение. И это случилось за неделю. Всего за одну неделю.
Обращаюсь в первую очередь к молодёжи. Берегите своих мам, пап, бабушек, дедушек. Две или три недели дома вас не убьют. А 2-3 недели вне дома могут убить ваших родных. Вы поймёте насколько все страшно только тогда, когда, как в Италии, вам скажут, что вашу маму не будут спасать, так как ей 65, и ей не выделят места в больнице.
Если вы любите и цените своих родных, посидите 2-3 недели дома, вы не умрете от этого. Но спасёте чью-то жизнь. Жизнь ваших близких, иди близких ваших друзей. Или просто жизнь незнакомого вам человека. Оно того стоит, поверьте. Всем добра и здоровья из Испании!
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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