"Люди умирают не только от коронавируса, а от любых болезней". Почему благополучная Испания оказалась в аду

Для тех, кто по прежнему считает, что коронавирус это то, что достойно смешных мемасиков в интернете. Это очень серьезно.

В Латвии очень много людей, которые считают, что все то, что сейчас происходит, это способ запугать или отвлечь людей от внутренних проблем Латвийского государства. И многие не воспринимают проблему с должной серьезностью. Особенно молодое поколение. Я могу их понять, они не могли прочувствовать на своей шкуре последствия кризиса 2008 года, так как были ещё слишком молоды. Они не помнят голодных 90-х, когда многие родители кушали раз в два дня, чтобы прокормить своих детей (спасибо моей маме!).

Но именно для этого я и решил написать обращение к жителям Латвии, чтобы они восприняли проблему всерьёз, так сказать из первых рук. Чего греха таить. Я тоже, как и моя семья и многие другие знакомые и друзья, относились к коронавирусу как к чему-то несерьёзному. Но, как говорится, пока петух жареный не клюнет…

Ещё полторы недели назад, 14 марта, мы сидели на пляже и обсуждали с друзьями наши планы, проблемы, видение будущего. Все поменялось за один день. Уже 15-го числа ввели тотальный карантин на всю Испанию. Это значит, что ты должен сидеть дома, выходить только по самым важным нуждам (магазин, банк, работа, выгул собаки). Все ещё казалось не очень страшным. Ни я, ни другие люди не понимали, к чему все это ведёт.