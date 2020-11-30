"Люди не ведут себя ответственно". В Литве — новые ограничения: нельзя будет ходить группами по 5 человек

ВРИО министра здравоохранения Аурелиюс Верига и представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене в понедельник представили новые возможные ограничения.

"Мы видим, что количество новых случаев по-прежнему велико, как и на прошлой неделе наблюдаем некоторые признаки стабилизации, но снижения не наблюдаем. Мы по-прежнему оцениваем ситуацию как сложную. Сегодня на заседании комитета COVID-19 говорили о новых средства управления ситуацией. Предлагалось сократить количество людей в группах в общественных местах с 5 до 2", — сказал Верига.

Одна из причин такого предложения, по словам министра — это то, что людей привлекают разные праздники и мероприятия, которые официально мероприятиями не называют. Например, зажжение огней на елках в Вильнюсе и Каунасе.

"Похоже, последствия могут быть такими, какими были после перемещений людей 1-2 ноября. Очень жаль, что, несмотря на всю информацию, люди не ведут себя ответственно, собираются вместе, чтобы посмотреть на зажжение огней на елках", — сказал Верига.

На заседании комитета COVID-19, предложили запретить рекламу разных акций и распродаж.

"Мы слышим рекламу и предложения, и только в конце сообщают, что можно все купить и в эл. магазине. Это все не способствует улучшению ситуации в ТЦ", — считает Верига.

Он призвал жителей больше покупок делать по интернету, а подарки передавать, посылая их по почте.

Он также сказал, что правительству предложат приобрести вакцину Moderna. Этот вопрос обсудят в среду. Литва могла бы получить 500 000 доз этой вакцины.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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