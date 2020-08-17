Лукашенко заявил о готовности поделиться президентскими полномочиями

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции. Об этом он заявил сегодня во время общения с работниками МЗКТ.
Президент напомнил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривает перераспределение властных полномочий. "Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Александр Лукашенко заверил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями. "Но не под давлением и не через улицу", — заявил глава государства.
Ребенок был в квартире, где 4 дня расчленяли его отца
Украинские команды никогда не побеждали при судье Марчиняке
В одном из клубов Якутска на два часа закрыли людей из-за рейдов
Змея напала на ребенка на набережной в Петербурге