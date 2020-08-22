Лукашенко: кадры избиений — постановочные, а если милиционеры ошиблись, их надо простить(12)
"Медуза" сделала кратчайший пересказ речи президента Беларуси Александра Лукашенко перед сторонниками в Гродно.
"Медуза" сделала кратчайший пересказ речи президента Беларуси Александра Лукашенко перед сторонниками в Гродно.
"На западной границе неспокойно, бряцают оружием, угрожают, открыто вмешиваются в наши внутренние дела. Мы будем защищать свою землю. Это не только наша граница, это граница ОДКБ. Там мне твердо дали понять: Беларусь на поругание никому не отдадим. Мне многие говорили, что в Гродно «что-то не то», но увидев вас, я понял, что гродненская земля — это наша земля.
Зачинщики беспорядков — не вы, белорусы; они сидят под Варшавой, под Вильнюсом. Мы выявим аккуратно всех провокаторов, у нас есть все списки их. В интернете 60% показывают синяки от милицейских побоев — это постановочные кадры!
Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем. Команда пришла из Польши: давить ментов. Но кому вы будете звонить, если начнется бандитизм на улицах? Милиционеры — это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись — простите их.
Я президентского хлеба наелся, но представьте на минуту — нет Лукашенко. Кто бы командовал войсками на западной границе? Мы бы уже не были здесь хозяевами, нас бы поломали, покрошили и выплюнули".
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Удивитесь, узнав основной диагноз Навального
Мои орхидеи просто шикарны. Сосед подсказал, чем их поливать
Нехитрый способ, чтоб кухонные полотенца сияли от чистоты
Как в отеле отличить обычное зеркало от зеркала-«шпиона»