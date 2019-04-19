"Замечаю, опять пошла эта языковая волна. Ну я же вас просил — не поднимайте этот вопрос вообще. Он закрыт в Беларуси", — сказал Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту.

"У нас два государственных языка. Два. Русский и белорусский", — продолжил он.

По словам президента, в русский язык в Белоруссии "вложена душа". "Это наше общее достояние", — подчеркнул Лукашенко.

"Если кто-то хочет потерять разум — он потеряет русский язык. Если он хочет потерять свое сердце — он потеряет белорусский язык", — сказал президент.

"Что вы хотите потерять — разум или сердце?" — спросил он.

В начале года оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" (БНФ) объявила 2019-й годом белорусского языка, назвав его "важнейшим фактором национальной безопасности" в условиях активизации "информационных атак против Белоруссии".

Партия призвала всех жителей республики изучать и совершенствовать владение белорусским языком, а во время переписи населения в октябре 2019 года указать белорусский язык в качестве родного языка и языка повседневного общения дома.