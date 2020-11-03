Литва прекратила закупку электроэнергии у Беларуси после запуска БелАЭС. Латвия вводит новый порядок в отношении РФ

"После того, как в центре управления системой Litgrid сегодня в 11:06 были зафиксированы данные, показывающие выработку электроэнергии на БелАЭС, Litgrid с 11:38 установила пропускную способность ноль мегаватт для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси", — говорится в сообщении.

Ранее во вторник первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему Беларуси. "В 12:03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны", — сообщил официальный телеграм-канал министерства энергетики Белоруссии.

АЭС расположена рядом с городом Островец в Гродненской области, построена по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она состоит из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE. Физический пуск первого энергоблока АЭС состоялся 20 августа.

Латвия в свою очередь отказывается импортировать из России электроэнергию с Белорусской АЭС.

Кабинет министров во вторник, 3 ноября, поддержал поправки к Правилам о торговле и использовании электроэнергии, подразумевающие, что России придется подтверждать, что импортируемая из этой страны в Латвию электроэнергии произведена именно в России, чтобы в Латвию не поставлялась электроэнергия с Белорусской АЭС, сообщает rus.delfi.lv.

Согласно утверждённым во вторник правилам, латвийский оператор высоковольтных сетей, госкомпания Augstsprieguma tīkls, должна получить у ответственного российского ведомства информацию, подтверждающую, что поставляемая в Латвию энергию произведена в России.

Если РФ не предоставит соответствующие документы, то Augstsprieguma tīkls обязан отказываться на согласование поставок электроэнергии из России.

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