Литовцы придумали способ обойти ночной запрет: крепкий алкоголь можно получить круглые сутки в камере хранения!

Автор идеи хранилища крепких алкогольных напитков — директор ЗАО Ричардас Банис. Он сказал DELFI, что хранилище действует первые дни, но первые клиенты уже воспользовались его услугами.

Схема работает так — клиент с помощью приложения компании приобретает крепкий напиток, а потом передает его в хранилище. В хранилище алкоголь лежит столько, сколько надо. Забрать алкоголь можно в любое время.

Плата за активацию этого приложения однократная и составляет 15 евро. "Пользователь может взять свои напитки, заплатив 3,00 евро за хранение", — сказал Банис. Кроме того, пользователь может взять из хранилища и напитки, принадлежащие другим — "взаймы".

"Такой пользователь получает право откупить и вернуть взятый взаймы товар. Мы убеждены, что наше хранилище не нарушает законы, даже наоборот способствует более эффективному обеспечению прав, кроме того, исключает возможность приобретения алкоголя несовершеннолетними людьми. В мире и в Литве есть самые разные хранилища, которыми пользуются люди, поэтому тут нет ничего нового", — сказал автор идеи и заметил, что само хранилище алкоголь не продает, товары покупают у специальной компании, у которой есть лицензия.

Сейчас в Вильнюсе установлено 5 таких хранилищ, которые будут работать 24 ч в сутки.