13.04.2019, 22:00

Лавров считает, что в США возобладали сторонники новой гонки вооружений


ИТАР-ТАСС
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Sergei Lavrov
Sergei LavrovFoto: Alexander Shcherbak, Alexander Shcherbak/TASS

Действия Вашингтона в сфере ядерного разоружения и нераспространения показывают, что в США возобладали сторонники новой гонки вооружений. С такой позицией в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на 27-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

По словам Лаврова, в Вашингтоне взяли курс на демонтаж в сфере контроля над вооружениями.

"Вслед за развалом Договора по ПРО сейчас на очереди Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, после этого нельзя исключать и того, что возникнут проблемы с продлением срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), — сказал он. — Все это будет иметь пагубные последствия, причем не только для тех областей международной жизни, которые этими договорами регулировались, но и для остающихся механизмов в сфере ядерного разоружения и нераспространения. Если оценивать действия Вашингтона в этой сфере, то можно прийти к выводу, что возобладали сторонники запуска новой гонки вооружений".

"Втянуть Россию в это затратное упражнение не получится", — подчеркнул министр.

О суверенном равенстве

Как отметил глава МИД РФ, суверенное равенство государств остается одним из основополагающих принципов международных отношений, который до сих никто не оспорил.

"Один из основополагающих принципов Устава ООН — суверенное равенство государств, — сказал дипломат. — Да, я знаю, что есть оценки в том плане, что как могут о равноправии рассуждать ядерные государства. На самом деле, Устав ООН создал правовые рамки, в которых суверенное равенство государств было определено одним из основополагающих принципов, и с тех пор никто эти принципы не оспорил".

Министр указал, что, хотя в мире действительно существуют ядерные державы, "принцип суверенного равенства государств после появления ядерной "пятерки" был переподтвержден заключением Договора о нераспространении ядерного оружия".

Лавров добавил, что Россия старается формировать позитивную повестку в многосторонней работе по всем актуальным глобальным проблемам, в том числе по климату, по целям развития тысячелетия, по кибербезопасности, по антитеррору. "Стараемся конструктивно работать со всеми заинтересованными игроками, — указал он. — При этом не теряем надежду, что можно будет найти точки соприкосновения с теми партнерами, с которыми отношения не ладятся".

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