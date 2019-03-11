Латвийские заключенные зарабатывают, требуя компенсаций в Европейском суде по правам человека

За первой жалобой последовала еще одна: якобы камера, в которую он помещен, слишком тесная. Суд в тот раз признал, что согласно законодательству, площадь камеры более чем достаточная, но до европейских стандартов содержания в местах лишения свободы не хватает четырех квадратных сантиметров. Вместе с тем суд постановил, что заключенному следует выплатить компенсацию в размере 426 евро.

"После первого раза, когда Латвия в связи с жалобой заключенного проиграла в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), джинн был выпущен из бутылки", — ситуацию образно охарактеризовал начальник Лиепайской тюрьмы Райтис Жвагиньш.

О Лиепайской тюрьме, правда, ни одна жалоба до ЕСПЧ не дошла, но иски в Лиепайском судебном доме Административного районного суда в отношении управления мест заключения рассматриваются почти ежемесячно. По словам Жвагиньша, есть отдельная категория заключенных, которые профессионально строчат жалобы. Их целью не является улучшение условий в заключении или решения какого-то вопроса, а получение материального блага.