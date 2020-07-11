Кудрин заявил о застое в России

По словам Кудрина, если официальный прогноз о падении ВВП на пять процентов сбудется, то средний темп роста экономики за последние десять лет составит всего один процент. «Это очень мало, это исторически мало, чтобы за десятилетие мы так мало росли», — посетовал экономист.

Он отметил, что у России имеются инструменты для высокого роста экономики, однако соответствующих решений не принимается. «К сожалению, мы стоим, мы сегодня в застое», — констатировал глава Счетной палаты.

В ходе той же лекции Кудрин выразил сожаление в связи с недавно принятым решением о повышении ставки налога на доходы физлиц для людей с заработком свыше пяти миллионов рублей в год.

В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА) ранее заявили, что в России пройден пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынки. Этот показатель оценивает, насколько финансовая система страны близка к состоянию кризиса.