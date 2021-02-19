Крупнейшие торговые центры Риги вывесили белые флаги: они на грани закрытия

Идя навстречу торговцам в сложных условиях пандемии, центры уже с весны прошлого года предоставляют своим арендаторам скидки — зачастую даже в 100%-м объеме. "Но следует понимать, что торговым центрам необходимо выполнять обязательства перед банками и платить налог на недвижимость. Несмотря на введенные в стране ограничения, целенаправленной поддержки для оплаты аренды до сих пор не введено. Мы на грани того, что не сможем продолжать работу", — поясняют в полученном Delfi письме представители отрасли.

Белые флаги торговые центры вывесили, чтобы "привлечь внимание к медленному темпу принятия решений правительством", а также указать на необходимость срочного введения мер поддержки по покрытию арендной платы.

Напомним, что с 21 декабря в Латвии действуют строгие ограничения, касающиеся в том числе торговли — работа многих магазинов прекращена, ограничена деятельность салонов красоты, спортивных залов. Режим ЧС продлится до 6 апреля.