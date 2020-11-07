Коронавирус: ВОЗ объявила о пике заражений за сутки

За весь период пандемии инфекция была выявлена у 48 534 508 пациентов на планете, сообщается на сайте организации. Жертвами COVID-19 в мире к этому моменту стали 1 231 017 человек.

3 ноября представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью информагентству ТАСС заявила, что ситуация с коронавирусом в ближайшие несколько месяцев будет складываться очень тяжело. "В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся в тяжелом положении", — указала Вуйнович.

По ее словам, число новых случаев COVID-19 растет все быстрее, при этом, однако, количество новых случаев смерти в последнее время остается "относительно стабильным".

По данным на 6 ноября, в России за сутки было выявлено 20 582 новых заболевших. Таким образом, общее число инфицированных SARS-CoV-2 с начала пандемии в стране выросло до 1 733 440 человек. Жертвами COVID-19 в РФ, по официальным данным, стали уже 29 887 пациентов.

Между тем в Германии суточное число заражений, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) на 6 ноября, достигло нового пика — 21 506 случаев. Общее количество инфицированных коронавирусом с начала пандемии в стране к этому моменту составляло 619 089 человек. В общей сложности 11 096 пациентов, которым был ранее поставлен диагноз COVID-19, в Германии скончались.

В США, где проходит подсчет голосов по итогам выборов президента, по данным на утро, 7 ноября, суточный прирост вновь достиг максимума. За сутки в стране выявлено более 127 000 новых случаев заражения.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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