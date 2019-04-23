Конституционный суд признал перевод государственного образования на латышский язык законным

В своем решении Конституционный суд указал, что рамочная конвенция о защите национальных меньшинств предусматривает, что любой человек имеет право изучать свой родной язык. Однако в каком объеме государство реализует это право не указано — конвенция оставляет странам право решать самим. В основном, в Европе доминирует государственный язык образования с отдельными предметами на родном языке, указали в суде. К тому же, право изучать родной язык не должно мешать освоению государственного языка.

Конституционный суд считает, что поправки к закону об образовании соблюдают права национальных меньшинств как на этапе основного образования, так и в основной школе. Русский язык в Латвии самодостаточный, при том, нацменьшинства должны знать государственный язык на таком уровне, чтобы они могли полноценно участвовать в жизни демократического общества используя этот язык.

В своем решении суд учел беспокойство международных организаций, но как указал Омбудсмен Латвии — у них нет всей информации о ситуации в стране, указано в решении. Также суд принял во внимание историю Латвии и изменение национального состава страны в годы советской оккупации.

Вопрос о языковых пропорциях в частных образовательных учреждениях будет рассмотрен отдельно, во время пресс-конференции сообщила судья Санита Осипова.