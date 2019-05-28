28.05.2019, 12:36

Конфликт в Косово разгорается с новой силой: cербская армия приведена в боевую готовность

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Lenta.ru
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Конфликт в Косово разгорается с новой силой: cербская армия приведена в боевую готовность
Foto: ARMEND NIMANI, AFP

Утром 28 мая президент Сербской Республики Александр Вучич приказал привести все подразделения вооруженных сил страны в полную боевую готовность. Причиной для этого послужила ситуация в Косове и Метохии, где полиция непризнанной республики Косово вторглась на территорию муниципалитетов с преимущественно сербским населением.

Представитель Бюро правительства Сербии по Косову и Метохии Марко Джурич уведомил представителей Евросоюза о том, что сербские власти будут готовы жестко реагировать, если Приштина продолжит действовать в том же ключе.

Репортер канала РТС, находящийся в Косове, рассказал, что на улицах сербских муниципалитетов Зубин-Поток и Косовска-Митровица на севере региона развернуты силы ROSA (спецназа МВД Косова). Местные сербы возвели на улицах баррикады, во время штурма которых были ранены по меньшей мере двое сербов и один албанец-полицейский. Полиция использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Косовские полицейские сообщили о вооруженном сопротивлении: во время перестрелки спецназа с неизвестным противником было выпущено не менее 200 пуль. Подавлять беспорядки приехало 73 полицейских машины. Президент Косова Хашим Тачи встретился с представителями правоохранительных органов, чтобы обсудить ситуацию.

Полиция непризнанной республики во время беспорядков задержала по меньшей мере десятерых человек, в их числе —российский гражданин Михаил Краснощенков, сотрудник UNMIK, миссии ООН по делам временной администрации в Косове.

Беспорядки начались после того, как вооруженный спецназ вошел в дома жителей сербских муниципалитетов около 6 часов утра вторника и арестовал 23 человек сербской и боснийской национальности. По неподтвержденной информации от полиции Косова, аресты связаны с организованной преступностью, убийством сербского политика Оливера Ивановича в январе 2018 года и косовского полицейского Энвера Зумбери в 2011 году.

На выступлении перед парламентом страны 27 мая Вучич заявил, что стоит признать потерю контроля над регионом, прекратить ”ложь и самообман” и начать попытки наладить контакт с властями непризнанной республики. По его словам, Сербия потерпела крупное национальное поражение, потеряла территорию, а также понесла значительные экономические убытки, но с этими фактами необходимо смириться.

Тогда же сообщалось, что сербский президент ожидает нападения косовских албанцев на сербов в спорном регионе. ”Албанцы ведут себя все нервознее. Вопрос дней и месяцев, когда они нападут на сербов в Косове и Метохии”, — cказал он.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косово прекратились в марте 2017 года.

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