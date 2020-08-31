Комментарий: Лукашенко нравится россиянам, а белорусы уже не очень

Во второй половине 90-х годов в российской прессе ходили слухи, что администрация Бориса Ельцина спустила в регионы неофициальное указание - не приглашать Александра Лукашенко в провинцию. Бодрый, здоровый и энергичный председатель колхоза, умевший простым языком говорить про надои и пахоту, являл собою резкий контраст с больным президентом России. На Старой площади забеспокоились - не попытается ли Лукашенко использовать союз с Россией как трамплин для прыжка в Кремль.



Лукашенко догоняет Путина

Сегодня впору беспокоиться Владимиру Путину. Доверие к нему, по данным Левада-центра, находится на уровне 66 процентов. Свежий опрос Левада-центра о ситуации в Беларуси дает умопомрачительный результат - 57 процентов опрошенных россиян полагают, что Лукашенко должен оставаться президентом. На родине Александру Григорьевичу такие показатели едва ли светят. Зато в России его фан-клуб, похоже, лишь разрастается.

Исследование проведено 20-26 августа, то есть тогда, когда противостояние силовиков и демонстрантов в Беларуси было новостью номер один, а факты жестокого обращения с протестующими и гибели некоторых из них стали общеизвестными. Тем не менее 56 процентов респондентов уверены, что действия белорусской милиции в той или иной степени законны, а 48 процентов полагают - президентские выборы в Беларуси прошли честно или в основном честно.

Не обошлось, конечно, и без занимательной конспирологии. Почти 40 процентов россиян считают протесты организованными из-за рубежа, а еще 25 - "провокацией" белорусской оппозиции (правда, на этот вопрос можно было дать несколько ответов). Число сочувствующих жертвам милицейского насилия - 17 процентов. Общая картина такова: 20 (максимум 25) процентов жителей России хоть как-то симпатизируют белорусам.

Драники и свобода

Собственно, это окончательно развенчивает представление о них, белорусах, как о якобы "братском" для россиян народе. Братским он был только до тех пор, пока соответствовал в глазах среднего россиянина собирательному образу домовитого, молчаливого и покорного крестьянина, у которого побелена хата, прополоты картофельные грядки и аккуратно сложены в поленницу дрова. Стоило этому мифическому персонажу отвлечься от поедания метафорических драников и потребовать вполне реальные базовые гражданские права, как он немедленно превратился в агента "внешних сил" и "провокатора".