Коллективного иммунитета нет. И до создания вакцины от COVID-19 не будет?

Он сослался на исследование, в котором участвовали 3 055 жителей страны, а антитела ученые обнаружили лишь у одного. Министр сделал из этого вывод, что рассчитывать на появление коллективного иммунитета при выработке стратегии борьбы с коронавирусом бессмысленно. Вместо этого следует настроиться на то, что пандемия COVID-19 продлиться еще год-два, до создания эффективной вакцины.
Все это время придется постоянно сдерживать распространение инфекции, предупредил Пак Нын Ху. Поэтому обществу, обратился он с согражданам, необходимо достичь гармоничного баланса между повседневной жизнью и противоэпидемическими мерами и признать, что сосуществование с вирусом — это теперь новая форма, новая культура общественной жизни.
"Опасная концепция популяционного иммунитета"
Карл Лаутербах тоже ждет появления эффективной вакцины, но допускает, что ее действие окажется недолговечным. В таком случае, полагает он, придется регулярно делать прививки. Этого не исключает и Кэти Дурс, ведущий автор исследования King's College.
Но пока вакцины нет, ключевое значение, подчеркивает Карл Лаутербах, приобретают меры по предотвращению инфекций, в том числе среди молодых людей. Их судьба беспокоит и вирусолога из Кембриджского университета Джонатана Хини.
Часть жителей Великобритании, особенно среди молодежи, "легкомысленно заразилась, поскольку считала, что способствует тем самым формированию популяционного иммунитета", — сокрушается ученый. "Я не устаю повторять, — цитирует Хини издание Business Insider, — что ничего хорошего в том, чтобы заразиться этим вирусом, нет". Исследование King's College Джонатан Хини называет "еще одним гвоздем в гроб опасной концепции популяционного иммунитета".
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