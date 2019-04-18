КНДР сообщила об испытании нового тактического оружия

Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие, запуск которого был произведен в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Это оружие может быть снабжено "мощной боеголовкой", говорится в сообщении государственного информационного агентства ЦТАК в четверг, 18 апреля. Подтверждения этой информации из других источников пока нет. Где был произведен запуск, не сообщается.

В среду базирующийся в Вашингтоне Центр стратегических и международных исследований сообщил об активности на северокорейском ядерном научно-исследовательском центре в Йонбёне. Спутники зафиксировали пять моторных вагонов неподалеку от здания, в котором расположена установка по обогащению урана, и от радиохимической лаборатории.

Год назад Пхеньян объявил о прекращении ядерных испытаний