КГБ внес 17 белорусов в перечень физлиц, причастных к террористической деятельности

Кто попал в обновленный список?



Все добавленные 12 февраля 2021 года в обновленный список КГБ белорусы обвиняются по ст. 289 (Акт терроризма) УК Беларуси. Все они относятся к ”группе Автуховича” и ”группе Олиневича”. Из них — пять женщин и 12 мужчин. Есть и целые семьи.

Примечательно, что в обновленный список внесли тех, кто уже задержан и находится сейчас под стражей, за исключением Артура Попка — он в розыске.

”Группа Автуховича”

Николай Автухович

Павел Сава

Артур Попок

Ирина Горячкина

Сергей Резанович

Павел Резанович

Любовь Резанович

Ирина Мельхер

Антон Мельхер

Галина Дербыш

Виктор Снегур

Владимир Гундарь

Ольга Майорова

”Группа Олиневича”

Игорь Олиневич

Дмитрий Дубовский

Сергей Романов

Дмитрий Резанович

Что это за группы?



28 октября прошлого года возле украинской границы задержали группу анархистов. Всего были задержаны четыре человека — Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Дмитрий Резанович, Сергей Романов. У них обнаружили две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевую ручную гранату, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форму и рюкзаки военного образца, палатки, саперную лопату, топор, фонари, ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамеру, флеш-накопители, сим-карту украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, специальную экипировку и снаряжение, банковские карты, деньги в различных валютах.

В КГБ считают, что ”группа Олиневича” успела совершить в Мозыре поджог отдела ГАИ и поджечь машины у здания прокуратуры в Солигорске.

О задержании ”группы Автуховича” по госТВ рассказали вечером 8 декабря. В сюжете утверждалось, за поджогами дома милиционера в Волковыске и подрывом автомобиля сотрудника милиции в Гродно стоит группировка, которой руководил волковысский предприниматель и активист Николай Автухович. Среди задержанных также Сергей, Любовь и Павел Резанович, Ирина Горячкина, Ирина и Антон Мельхер.

Сначала уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом по ч. 2 ст. 218 УК РБ ”Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом”. Потом Генпрокуратура переквалифицировала его на ч. 1 ст. 289 ”Акт терроризма”.