"Картина апокалиптическая". Президент Литвы говорит о чрезвычайной ситуации в масштабе всей страны

"Какие впечатления? Апокалиптическая, конечно, картина, но мы не на это приехали смотреть, мы приехали выяснить, почему такое случается, с одной стороны, у нас есть люди-герои, которые готовы жертвовать здоровьем, даже может и жизнью, слава Богу, этого не потребовалось. Но система работает плохо", — сказал Науседа. Он заметил, что допустили ряд ошибок.

По его словам, сейчас важно ответить на два основных вопроса. "Чтобы последствия, сказавшиеся на природе, не коснулись здоровья людей. Второй вопрос — если не дай Бог, что-то такое случится в будущем, неужели будет такое же координирование, спихивание ответственности. Будет ли в будущем ясная координация действий властей и местной власти", — сказал он.

Он упомянул, что возможно надо было объявлять экстремальную ситуацию в масштабе всей страны, а не одной мэрии.

Как пишет ru.delfi.lt, понемногу выясняются настоящие масштабы последствий пожара в Алитусе — пока нельзя пить молоко коров, которых держат в соседних деревнях, пока неясно, когда скот можно будет пасти на пастбищах. Даже мясо животных, которых выкормили в этом районе, можно употреблять в пищу после дополнительных исследований, будут выяснять качество почвы и долгосрочные воздействия последствий аварии на организм людей.

На заседании правительственной Комиссии по нацбезопасности министр сельского хозяйства Андрюс Палёнис сказал, что сейчас нельзя скупать и употреблять в пищу молоко из хозяйств, находящихся на загрязненной территории.