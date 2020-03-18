Как соседнему с Китаем Таиланду удалось сдержать вспышку коронавируса?

— 31 декабря Китай проинформировал ВОЗ о первых случаях заболевания.

— Уже 3 января (!) во всех 28 аэропортах Таиланда установлены тепловизоры.

— 8 января на территории Таиланда обнаружен первый человек с симптомами коронавируса — и это первый человек, заболевший коронавирусом, за пределами Китая.

— 18 января китайский минздрав сообщает всем о том, что в каждой провинции есть госпиталь, готовый к приему пациентов, и информирует жителей о том, что каждый пациент, который почувствовал недомогание, какие-то необычные симптомы или ему просто страшно, может пройти тест на коронавирус в течение 5 минут.

— Мгновенно вводятся ограничения на экспорт масок за пределы Таиланда, в каждом супермаркете, магазине маски продаются на кассах.

— Везде, где только можно, в туалетах, общественных местах, бесплатно разложены гели-санитайзеры и салфетки.

— С утра до ночи все каналы телевидения, включая частные, информируют население о том, как себя вести: как пользоваться масками, как мыть руки, как соблюдать общественную гигиену.

— Открыта горячая линия, на которую реально дозвониться.

— 4 февраля Таиланд провел национальную неделю чистоты: все жители страны в едином порыве объединяются и моют, чистят, подметают, дезинфицируют все, что перемещается, ездит, шевелится и т.д.

— Таиландские врачи первыми показывают эффективность комбинации препаратов для лечения ВИЧ и осельтамивира для лечения пациентов с коронавирусом, и эти комбинации потом используются в других странах. (Это довольно тревожная новость с той точки зрения, что в мире все больше нарастает дефицит препаратов для лечения ВИЧ, - прим.)

— Так как туризм — это главный доход Таиланда, то страна сделала все, чтобы обезопасить себя и тех, кто приезжает. Каждый человек имеет возможность получить консультацию и бесплатную медицинскую помощь.

Надо отметить, что в мировом рейтинге стран по готовности системы здравоохранения помогать людям Таиланд находится на 6 месте.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!