Как соседнему с Китаем Таиланду удалось сдержать вспышку коронавируса?

В одном из видео на своем канале в YouTube известный врач Евгений Комаровский рассказал, как соседнему с Китаем Таиланду удалось избежать мгновенного массового заражения своих жителей и туристов и до сих пор не закрыть полностью свои границы.
Таиланд находится совсем рядом с Китаем. Там живет 69 184 419 человек, 14% из которых — а это 6 миллионов человек — китайского происхождения. Это означает огромное количество родственных связей и огромное количество людей, которые перемещаются из Китая в Тайланд. То есть, исходно Тайланд — страна, в которой очень много людей должно было заразиться коронавирусом. Однако на сегодня в Тайланде только около 250 заболевших и 1 погибший от коронавируса. Для сравнения, в крошечном Сан-Марино за 5000 км от Китая сейчас 119 заболевших и 11 умерших от этой болезни.
Как это удалось сделать?
— 31 декабря Китай проинформировал ВОЗ о первых случаях заболевания.
— Уже 3 января (!) во всех 28 аэропортах Таиланда установлены тепловизоры.
— 8 января на территории Таиланда обнаружен первый человек с симптомами коронавируса — и это первый человек, заболевший коронавирусом, за пределами Китая.
— 18 января китайский минздрав сообщает всем о том, что в каждой провинции есть госпиталь, готовый к приему пациентов, и информирует жителей о том, что каждый пациент, который почувствовал недомогание, какие-то необычные симптомы или ему просто страшно, может пройти тест на коронавирус в течение 5 минут.
— Мгновенно вводятся ограничения на экспорт масок за пределы Таиланда, в каждом супермаркете, магазине маски продаются на кассах.
— Везде, где только можно, в туалетах, общественных местах, бесплатно разложены гели-санитайзеры и салфетки.
— С утра до ночи все каналы телевидения, включая частные, информируют население о том, как себя вести: как пользоваться масками, как мыть руки, как соблюдать общественную гигиену.
— Открыта горячая линия, на которую реально дозвониться.
— 4 февраля Таиланд провел национальную неделю чистоты: все жители страны в едином порыве объединяются и моют, чистят, подметают, дезинфицируют все, что перемещается, ездит, шевелится и т.д.
— Таиландские врачи первыми показывают эффективность комбинации препаратов для лечения ВИЧ и осельтамивира для лечения пациентов с коронавирусом, и эти комбинации потом используются в других странах. (Это довольно тревожная новость с той точки зрения, что в мире все больше нарастает дефицит препаратов для лечения ВИЧ, - прим.)
— Так как туризм — это главный доход Таиланда, то страна сделала все, чтобы обезопасить себя и тех, кто приезжает. Каждый человек имеет возможность получить консультацию и бесплатную медицинскую помощь.
Надо отметить, что в мировом рейтинге стран по готовности системы здравоохранения помогать людям Таиланд находится на 6 месте.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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