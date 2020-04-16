Как Германии удалось стать европейским лидером в борьбе с COVID-19

Стратегия борьбы с глобальной пандемией SARS-CoV-2 во всем мире сводится примерно к одним и тем же мерам: государства закрывают границы, университеты и школы, отменяют все массовые мероприятия и вводят более или менее жесткий карантин или другие ограничения. Но, несмотря на это, успехи в обуздании коронавирусной инфекции и поддержании хоть какой-то экономической стабильности у всех разные.

В Европе лучше всего управляется с кризисом в условиях пандемии COVID-19 Германия — об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами фонда Deep Knowlegde Group (DKG) из Лондона. Она заняла второе место в мировом рейтинге безопасности государств в условиях пандемии коронавируса — в списке из 40 стран, опубликованном на официальной странице DKG, Германия уступает лишь Израилю.

Германия стала также единственной европейской страной в первой десятке рейтинга. Тройку лидеров замыкает Южная Корея, за ней следуют Австралия, Китай, Новая Зеландия, Тайвань, Сингапур, Япония и Гонконг. При составлении рейтинга его создатели во многом учитывали действенность мер, сдерживающих распространение коронавируса, объясняет основатель DKG Дмитрий Каминский.

"Страна должна была либо изначально объявить очень жесткий карантин, препятствующий распространению инфекции, либо — как в случае с Германией и Китаем — ввести ограничительные меры уже после того, как заразилось довольно большое число людей, и при этом достаточно эффективно лечить заболевших, добившись того, чтобы число умерших было относительно небольшим", — говорит аналитик. Одним из главных параметров для внесения в рейтинг, добавляет он, стала кривая роста числа инфицированных: "Она должна быть стабильной или понижаться. Именно поэтому в рейтинг не попали такие европейские страны как Италия и Испания".

В своих исследованиях эксперты DKG используют информацию из открытых источников, в том числе данные Всемирной организации здравоохранения и Университета Джонса Хопкинса. Дмитрий Каминский говорит, что в целом речь идет об оценке эффективности национальной системы здравоохранения в настоящее время и на ближайший период, а также уровне экономической стабильности и дееспособности государства в долгосрочной перспективе — после завершения пандемии. "Ведь нужно не только пережить эпидемию, но и суметь перезапустить экономику, не допустив ее коллапса, и активно развиваться в ближайшие несколько лет, — объясняет Каминский. — Рейтинг показывает, какие страны максимально эффективно могут защитить своих жителей как от последствий заражения COVID-19, так и от экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса".