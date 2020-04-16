Как Германии удалось стать европейским лидером в борьбе с COVID-19

ФРГ заняла второе место в рейтинге стран, эффективно управляющихся с кризисом при пандемии коронавируса.
Стратегия борьбы с глобальной пандемией SARS-CoV-2 во всем мире сводится примерно к одним и тем же мерам: государства закрывают границы, университеты и школы, отменяют все массовые мероприятия и вводят более или менее жесткий карантин или другие ограничения. Но, несмотря на это, успехи в обуздании коронавирусной инфекции и поддержании хоть какой-то экономической стабильности у всех разные.
В Европе лучше всего управляется с кризисом в условиях пандемии COVID-19 Германия — об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами фонда Deep Knowlegde Group (DKG) из Лондона. Она заняла второе место в мировом рейтинге безопасности государств в условиях пандемии коронавируса — в списке из 40 стран, опубликованном на официальной странице DKG, Германия уступает лишь Израилю.
Германия стала также единственной европейской страной в первой десятке рейтинга. Тройку лидеров замыкает Южная Корея, за ней следуют Австралия, Китай, Новая Зеландия, Тайвань, Сингапур, Япония и Гонконг. При составлении рейтинга его создатели во многом учитывали действенность мер, сдерживающих распространение коронавируса, объясняет основатель DKG Дмитрий Каминский.
"Страна должна была либо изначально объявить очень жесткий карантин, препятствующий распространению инфекции, либо — как в случае с Германией и Китаем — ввести ограничительные меры уже после того, как заразилось довольно большое число людей, и при этом достаточно эффективно лечить заболевших, добившись того, чтобы число умерших было относительно небольшим", — говорит аналитик. Одним из главных параметров для внесения в рейтинг, добавляет он, стала кривая роста числа инфицированных: "Она должна быть стабильной или понижаться. Именно поэтому в рейтинг не попали такие европейские страны как Италия и Испания".
В своих исследованиях эксперты DKG используют информацию из открытых источников, в том числе данные Всемирной организации здравоохранения и Университета Джонса Хопкинса. Дмитрий Каминский говорит, что в целом речь идет об оценке эффективности национальной системы здравоохранения в настоящее время и на ближайший период, а также уровне экономической стабильности и дееспособности государства в долгосрочной перспективе — после завершения пандемии. "Ведь нужно не только пережить эпидемию, но и суметь перезапустить экономику, не допустив ее коллапса, и активно развиваться в ближайшие несколько лет, — объясняет Каминский. — Рейтинг показывает, какие страны максимально эффективно могут защитить своих жителей как от последствий заражения COVID-19, так и от экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса".
При составлении рейтинга аналитики Deep Knowlegde Group учитывали такие критерии как эффективность национальных систем мониторинга и обнаружения заболевания, в частности, широкий доступ к тестам на коронавирус. Обращали они внимание также на действенность карантина и других ограничительных мероприятий. Еще одним параметром стали резервы системы здравоохранения.
"Если взять Германию, — говорит Каминский, — то там очень большой запас реанимационных койкомест, достаточно больниц и медицинского персонала. Но, что еще важнее, у Германии есть возможность производить медицинское оборудование и препараты внутри страны: она сможет самостоятельно решить эти проблемы, даже если окажется полностью отрезанной от других государств, допустим, в случае обострения пандемии".
Основатель DKG особо подчеркивает умение немецких властей — как на федеральном, так и на региональном уровнях — управлять кризисными ситуациями. "Учитывая изначально высокий уровень заражения, Германия сверхэффективно прошла стресс-тест и успешно остановила распространение болезни, сумев избежать участи других стран. Это даст ей значительные экономические преимущества после окончания пандемии", — говорит он.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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