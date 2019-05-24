

Сама Мэй въехала в официальную резиденцию на Даунинг-стрит 10 в июле 2016 года. Ее предшественник Дэвид Кэмерон ушел в отставку после того, как жители Великобритании 23 июня проголосовали за выход страны из Евросоюза. Референдум о "Брекзите" был инициирован самим Кэмероном, который надеялся заставить замолчать евроскептиков. Его план провалился — место Кэмерона заняла Тереза Мэй, которая должна была подготовить выход Великобритании из ЕС. В конце концов, потерпела поражение и она. Как "Брекзит" вознес и отправил в отставку Терезу Мэй?

Тереза Мэй впервые стала депутатом британского парламента в 1997 году. На протяжении всей своей политической карьеры она являлась образцом решительности, непоколебимости и спокойствия даже в трудные времена. С мая 2002 года по ноябрь 2003-го Мэй занимала должность председателя Консервативной партии, что в Германии ближе всего к должности генерального секретаря партии.

После Маргарет Тэтчер Тереза Мэй стала второй в истории Великобритании женщиной, занявшей пост премьер-министра. До этого шесть лет Мэй была министром внутренних дел. Немногим дольше нее эту должность занимал лишь Джеймс Чатер Эд сразу после Второй мировой войны.

В качестве главы британского МВД Мэй сделала себе имя своей жесткой позицией по вопросу миграции. В 2015 году она выступила со спорной речью, в которой заявила, что иммиграция делает невозможной построение прочного общества.

Мэй, тем не менее, считается прагматиком, и на протяжении ее продолжительной политической карьеры она не раз корректировала свои позиции по разным проблемам. К примеру, она выступила за легализацию однополых браков, хотя многие высокопоставленные британские консерваторы придерживались иного мнения по этому вопросу.

"Брекзит" означает реальный выход из Евросоюза



Перед референдумом о выходе Великобритании из Европейского Союза Мэй выступала за то, чтобы остаться, однако, став премьер-министром, она заверила тех, кто проголосовал за "Брекзит", что выполнит их пожелания. "Брекзит" означает "Брекзит", заявила глава правительства и пообещала успешно довести до конца выход из ЕС.

Время правления Мэй не было безоблачным для Великобритании. В стране произошел ряд терактов с многочисленными жертвами. 72 человека погибли во время пожара в 24-этажном здании Grenfell Tower в Лондоне в июне 2017 года. Премьер посетила место трагедии через день, однако не стала встречаться с выжившими жителями дома. За это ее подвергли жесткой критике. Позднее Мэй сказала, что она всю жизнь будет каяться в том, что не встретилась с выжившими, и это выглядело так, как будто она о них не заботится.

Жилой дом Grenfell Tower сгорел через несколько недель после досрочных парламентских выборов, прошедших в мае 2017-го. С идеей их проведения выступила сама Мэй, надеясь, что голосование укрепит ее позиции в переговорах с Евросоюзом по "Брекзиту". Вместо этого выборы обернулись полным провалом для Мэй и Консервативной партии, потерявшей 13 мест в парламенте и утратившей парламентское большинство.

"Брекзит" вознес Мэй и отправил ее в отставку



В своей первой речи в качестве премьер-министра в июле 2016 года Мэй обещала бороться с социальной несправедливостью и попытаться превратить Великобританию в страну единой нации, где всем жителям будет комфортно. Однако эти возвышенные цели ушли на задний план, уступив место решению проблем, связанных с выходом страны из Евросоюза.

С самого начала Мэй стала подвергаться нападкам не только со стороны активных сторонников "Брекзита", но и коллег по собственной партии. Главным объектом критики стал вопрос о будущих торговых отношениях с Евросоюзом. План Терезы Мэй предполагал создание зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров на общих правилах, а также создание "совместной таможенной территории". Это привело к тому, что глава МИД страны Борис Джонсон и министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис, не согласные с позицией Мэй, подали в отставку.