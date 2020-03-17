17.03.2020, 13:30

Итальянцы используют для борьбы с коронавирусом лекарство против артрита. Это приносит успех

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоФото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency

Итальянские медики в порядке эксперимента начали использовать лекарства против артрита для борьбы с заболеваниями, вызванными коронавирусом, пишет La Repubblica.

Винченцо Монтесарчио, специалист по инфекционным заболеваниям в больнице Котуньо в Неаполе, сообщил изданию, что 14-15 марта, четверо пациентов, поступивших в больницу Котуньо в Неаполе в тяжелом (но не критическом) состоянии, получали лечение противоартритным препаратом "Тоцилизумаб" в рамках эксперимента, на который врачи решились совместно с онкологами больницы.

"У трех из четырех пациентов, получавших "Тоцилизумаб", начиная с субботы был получен превосходный ответ на препарат", - констатирует специалист.

В других регионах также заметили быстрое улучшение состояния больных после приема "Тоцилизумаба". Компания Roche выдала около 600 единиц препарата в разные больницы страны. В настоящее время медики ждут ответа от Итальянского медицинского агентства AIFA, можно ли официально использовать препарат в качестве лекарства от коронавируса и надеются, что уже в ближайшее время "Тоцилизумаб" одобрят для массового использования.

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По данным портала WorldMeters.Info в Италии на полдень17 марта 27 980 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и более 2000 погибших пациентов.

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