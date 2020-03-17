Итальянцы используют для борьбы с коронавирусом лекарство против артрита. Это приносит успех

Винченцо Монтесарчио, специалист по инфекционным заболеваниям в больнице Котуньо в Неаполе, сообщил изданию, что 14-15 марта, четверо пациентов, поступивших в больницу Котуньо в Неаполе в тяжелом (но не критическом) состоянии, получали лечение противоартритным препаратом "Тоцилизумаб" в рамках эксперимента, на который врачи решились совместно с онкологами больницы.
"У трех из четырех пациентов, получавших "Тоцилизумаб", начиная с субботы был получен превосходный ответ на препарат", - констатирует специалист.
В других регионах также заметили быстрое улучшение состояния больных после приема "Тоцилизумаба". Компания Roche выдала около 600 единиц препарата в разные больницы страны. В настоящее время медики ждут ответа от Итальянского медицинского агентства AIFA, можно ли официально использовать препарат в качестве лекарства от коронавируса и надеются, что уже в ближайшее время "Тоцилизумаб" одобрят для массового использования.
По данным портала WorldMeters.Info в Италии на полдень17 марта 27 980 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и более 2000 погибших пациентов.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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