Италия вводит карантин для четверти населения страны

Проект постановления предусматривает, что въезд в названные провинции и выезд из них будет возможен только "по серьезным и неотложным причинам", в том числе по работе или семейным обстоятельствам.

Какие области в Италии затронут ограничения по передвижению

Конкретно речь идет об области Ломбардии, включая город Милан, а также о провинциях Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-нель-Эмилия и Модена в области Эмилия-Романья, провинциях Пезаро и Урбания в области Марке, городе Венеции, провинциях Падуя и Тревизо в области Венето и провинциях Алессандрия и Асти в области Пьемонт.

Таким образом, по оценке Corriere della Sera, ограничительные меры затронут около 10 млн человек, или более четверти всего населения Италии. Ожидается, что введены они будут как минимум до 3 апреля.

Из-за вспышки коронавируса всегда людная Соборная площадь Милана пустует

Из-за вспышки коронавируса всегда людная Соборная площадь Милана пустует

Ожидается, что в затронутых провинциях из-за угрозы распространения коронавируса также будут закрыты школы всех уровней, музеи, лыжные трассы, бассейны, тренажерные залы, социальные и культурные центры, бары и рестораны.

В середине февраля в связи со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2 в Италии уже был введен карантин в 11 населенных пунктах на севере страны. 4 марта председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии всех школ и университетов в стране на период с 5 по 15 марта.

Число заражений коронавирусом в Италии