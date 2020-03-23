Италия на грани коллапса: "Так будет и у вас" — сотни трупов вывозят военные, нет ИВЛ, медики решают, кто умрет первым





В больницах итальянским врачам теперь приходится делать страшный выбор — решать, кто будет жить, а кто нет, кому достанется аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а кому нет. В отделениях интенсивной терапии давно нет свободных коек. Все происходит как в условиях военного времени — врачи вынуждены отдавать приоритет тем, у кого, по их мнению, шансы выжить выше в силу возраста и меньшей тяжести хронических заболеваний. Пытаются спасти в первую очередь трудоспособное население. А пожилые люди умирают в одиночестве, в сознании, только просят передать родным слова любви.

Не исключено, что будут введены возрастные ограничения для доступа пациентов к интенсивной терапии. Среди врачей, отчаянно спасающих жизни пациентов, также много жертв — от коронавируса погибли уже 17 врачей. 3654 медицинских работников инфицированы.

Во всех четырех больницах Бергамо все койки заняты, в реанимации 1093 пациента в тяжелом состоянии, люди лежат в коридорах, аппаратов ИВЛ катастрофически не хватает. Журналист британской телекомпании Sky News Стюарт Рамси, облачившись в защитный костюм, надев маску и перчатки, снял первый репортаж из госпиталя Папы Римского Иоанна XXIII в Бергамо, где врачи и медсестры ведут круглосуточную борьбу с коронавирусом, каждый день проигрывая ему в этой битве.

"Это просто страшно", — говорит Рамси. Задыхающиеся больные в кислородных масках лежат в коридорах на койках почти неподвижно, осознавая, что это их последние часы. "Только здесь понимаешь, что убийственная пандемия коронавируса практически вышла из-под контроля. Раньше мы все только слышали, что здесь происходит, но ни один журналист сюда не был допущен, чтобы увидеть, что же действительно тут творится, — говорит британский журналист. — Они хотят, чтобы вы это увидели. Они хотят, чтобы все люди в мире потребовали срочных мер и ответов от своих правительств. Чтобы уже не могло быть никаких оправданий, что кто-то не знал, что был не в курсе происходящего".