19.08.2019, 15:05

Истребители НАТО сопровождают над Балтикой в основном пассажирские самолеты российской армии


rus.delfi.ee
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Õhuturbe õppus Ramstein Alloy
Õhuturbe õppus Ramstein AlloyFoto: Jaanus Lensment

На прошлой неделе истребители НАТО 9 раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты, сообщает "Новая газета" со ссылкой на официальный сайт литовского оборонного ведомства

Во вторник воздушная полиция НАТО идентифицировала два российских истребителя Су-27, сопровождавших пассажирский военный самолет Т-204.

Среди других самолетов, которые сопроводили истребители НАТО – преимущественно пассажирские самолеты Вооруженных сил, а также истребители. Некоторые из них не поддерживали радиосвязи, не представили план полета или летели с отключенным радиолокационным ответчиком.

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