Исследователи: третий человек в мире излечился от ВИЧ-инфекции

В статье говорится, что 36-летний мужчина из Бразилии заразился ВИЧ-инфекцией примерно в 2012 году. Впоследствии он принял участие в испытаниях новой стратегии, разработанной для ”вымывания” вируса из всех резервуаров в человеческом организме.

Получив особенно агрессивную комбинацию антиретровирусных лекарств (АРВ) и никотинамида (витамин B3), который в теории должен заставить зараженные клетки пробуждать латентный, ”спящий” вирус, мужчина, попросивший, чтобы его называли ”пациентом из Сан-Паулу”, прекратил все виды лечения ВИЧ в марте 2019 года.

Большинство людей, которые подавляют ВИЧ с помощью АРВ-препаратов, а затем прекращают лечение, видят, что количество вирусных частиц возвращается к высоким уровням в течение нескольких недель. Однако у ”пациента из Сан-Паулу” последующие анализы крови показали отсутствие вируса. Более того, число антител к ВИЧ у него также снизилось до чрезвычайно низкого уровня, намекая на возможность того, то он смог ”очистить” инфицированные клетки в лимфатических узлах и кишечнике.

Рикардо Диас (Ricardo Diaz) из Федерального университета Сан-Паулу, проводящий это исследование, не уверен на сто процентов, действительно ли вылечился пациент. ”У него очень мало антигенов”, — говорит Диас, имея в виду белки ВИЧ, которые запускают выработку антител и другие иммунные реакции. Но он отмечает, что его команда не исследовала лимфатические узлы и кишечник человека на наличие вируса, так как тот прекратил лечение.

И хотя исследователь осторожно интерпретирует результаты, но признает, что ”настроен оптимистично” и что пациент, возможно, все же избавился от вируса.

Известно, что на сегодняшний момент лишь два человека излечились от ВИЧ-инфекции. Оба — американец Тимоти Рэй Браун и ”лондонский пациент” — перенесли пересадку костного мозга как часть лечения рака крови. Однако это дорогой и рискованный подход, который не всегда срабатывает, и потому этот метод является непрактичным для 38 миллионов человек, которые сейчас живут с ВИЧ.

Есть и другие, негативные примеры. Так, ребенок в Миссисипи, начавший получать АРВ-терапию вскоре после рождения, прекратил лечение через 18 месяцев и считался вылеченным до тех пор, пока вирус внезапно не вернулся более чем через 2 года. И несколько взрослых, которые перенесли пересадку костного мозга, так и не смогли излечиться.