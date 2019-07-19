Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что он задержал британский танкер в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА ”Новости”.
Как отмечается, речь идет о танкере Stena Impero.
Уточняется, что танкер был задержан из-за того, что он якобы нарушил международные нормы.
Ранее сообщалось, что Иран захватил танкер ОАЭ.
Причиной этого стало то, что судно якобы шло под флагом Панамы, когда КСИР принудил экипаж направить корабль в территориальные воды иранского государства.
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