Иран признал попадание в украинский Boeing двух ракет российского производства

Организация гражданской авиации Ирана признала, что самолет "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение из-за попадания в него двух ракет ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом в понедельник, 20 января, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно сообщению иранской организации, "Боинг" был сбит двумя ракетами "земля-воздух" из зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" российского производства, прилетевшими "с северной стороны". "Тор-М1" был принят на вооружение российской армией в 1991 году, Иран купил, по меньшей мере, 29 таких установок.

Иранская сторона признает, что черные ящики "боинга" являются одними из наиболее сложных конструкций такого рода в мире, и у Ирана нет технической возможности для их дешифровки. По данным Bloomberg, Франция и США отказались поставить Ирану оборудование для дешифровки ящиков. Их судьба по-прежнему остается неизвестной.

В воскресенье появилась информация, что Иран собирается самостоятельно заняться дешифровкой ящиков, и, таким образом, было опровергнуто сообщение об их передаче Украине.