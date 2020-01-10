Иран пригласил транспортное агентство США совместно расследовать крушение Boeing

Кроме того, представитель иранского МИДа сообщил в твиттере о приглашении к расследованию украинских властей и Boeing — "как владельца и производителя".
Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо привел данные канадской разведки, по мнению которой украинский самолет был по ошибке сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". С аналогичным заявлением выступил и британский премьер Борис Джонсон. До этого версию о попадании иранской ракеты в "Боинг" из-за ошибки выдвинул американский журнал Newsweek.
Национальный Совет Безопасности на транспорте (National Transportation Safety Board, NTSB) США — это независимое американское агентство, которое занимается расследованием происшествий на транспорте, в том числе авиакатастроф.
Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после взлета возле аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Все находившиеся на борту — 167 пассажиров и девять членов экипажа — погибли. Среди погибших — граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.
На данный момент Киев рассматривает семь версий причины крушения лайнера, в том числе поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом, взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта. Еще три версии не разглашаются.
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