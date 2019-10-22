Император Японии официально вступил на престол

Он объявил об этом в ходе церемонии по случаю интронизации.

”Я взошел на престол в соответствии с конституцией и законом об императорском доме, — заявил Нарухито.

Как отмечается, церемония проходит в самом почетном ”Сосновом зале” императорского дворца, находящемся в Токио.