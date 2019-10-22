22.10.2019, 09:57
Император Японии официально вступил на престол
Император Японии Нарухито официально взошел на престол, передает ТАСС.
Император Японии Нарухито официально взошел на престол, передает ТАСС.
Он объявил об этом в ходе церемонии по случаю интронизации.
”Я взошел на престол в соответствии с конституцией и законом об императорском доме, — заявил Нарухито.
Как отмечается, церемония проходит в самом почетном ”Сосновом зале” императорского дворца, находящемся в Токио.
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